Тотьмянина Евдокия Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Тотьмянин Варфоломей Иванов
Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Иванов
Место жительства
1850 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#126
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тотьмянин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно