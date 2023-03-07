Черняев Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Черняева Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Черняев Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1795
Диакон Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно