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Черняев Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Черняева Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Черняев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Черняев Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1795
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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