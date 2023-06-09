Некрасов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1835
Бракосочетание
08.02.1856
Рождение ребёнка
26.02.1857
Сын: Некрасов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
30.03.1858
Сын: Некрасов Василий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
17.09.1861
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно