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Некрасов Василий Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1835

Отец: Некрасов Андрей Тимофеев

Мать: Некрасова Фекла Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1856

Жена: Некрасова Акилина Васильева

Рождение ребёнка
26.02.1857

Сын: Некрасов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1858

Сын: Некрасов Василий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1861

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно