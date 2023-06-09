Некрасова (Некрасова) Акилина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Акилина Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Некрасов Василий Андреевич

Мать: Некрасова Фекла Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1856

Муж: Некрасов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
26.02.1857

Сын: Некрасов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1858

Сын: Некрасов Василий Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1861

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно