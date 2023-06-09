Некрасова (Некрасова) Акилина Васильева
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
08.02.1856
Рождение ребёнка
26.02.1857
Сын: Некрасов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1858
Сын: Некрасов Василий Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1861
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно