Некрасов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
30.04.1822
Сын: Некрасов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Некрасов Василий Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Некрасова Акилина Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Фекла Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно