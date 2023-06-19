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Некрасов Василий Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Некрасов Андрей Павлович

Мать: Некрасова Матрена Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.04.1822

Сын: Некрасов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Некрасов Иван Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Некрасов Петр Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Некрасов Василий Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Некрасова Акилина Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Фекла Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно