Наймушина Стефанида Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Наймушин Сергей Григорьев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Наймушин Сергей Григорьев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Наймушин Сергей Григорьев
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834