Наймушина Стефанида Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Стефанида Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Наймушин Логин (Фадеев)

Отец ребёнка: Наймушин Сергей Григорьев

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Наймушин Сергей Григорьев

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Наймушин Устин Сергеев

Отец ребёнка: Наймушин Сергей Григорьев

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Сергей Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834
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