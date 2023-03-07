(Наймушина) Татьяна Сергеева
Место рожденияпоч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1821
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821