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(Наймушина) Татьяна Сергеева

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Наймушин Сергей Григорьев

Мать: Наймушина Стефанида Евсеева

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
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