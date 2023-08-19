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Катаева Мария Васильевна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

02.08.1900 ст.

Дата смерти

20.09.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900 ст.

Отец: Катаев Василий Георгиевич

Мать: Катаева Афанасия Кузьминична

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
82. 2 августа родилась, 5 августа 1900 г. крещена Мария. Родители: Деревни Шапочек запасный ефрейтор Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: Той... Показать все
Крещение
05.08.1900 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
20.09.1900 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
66. 20 сентября умерла, 22 сентября 1900 г. погребена деревни Шапочек рядового Василия Георгиева Катаева дочь Мария, 1,5 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви сел... Показать все
Похороны
22.09.1900 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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