Катаева Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1900 ст.
Дата смерти20.09.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900 ст.
82. 2 августа родилась, 5 августа 1900 г. крещена Мария. Родители: Деревни Шапочек запасный ефрейтор Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: Той... Показать все
Крещение
05.08.1900 ст.
Смерть
20.09.1900 ст.
66. 20 сентября умерла, 22 сентября 1900 г. погребена деревни Шапочек рядового Василия Георгиева Катаева дочь Мария, 1,5 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви сел... Показать все
Похороны
22.09.1900 ст.