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von Holstein-Ploen (von Schwerin-Wittenberg) Anastasia Gräfin

Место рождения

Wittenberg, , Sachsen, Germany

Дата рождения

1287

Дата смерти

Около 1320

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1287

Отец: Von Schwerin-Wittenberg Nikolaus I

Мать: Mirosława Barnimówna

Wittenberg, , Sachsen, Germany
Бракосочетание
Около 1314

Муж: Von Holstein-Plön Gerhard IV

Of,Whittenburg,Sachsen,Prussia
Рождение ребёнка
Около 1316

Дочь: Von Holstein-Schauenburg Ingeborg

Отец ребёнка: Von Holstein-Plön Gerhard IV

Смерть
Около 1320
Y, Somme, Picardie, France