von Holstein-Ploen (von Schwerin-Wittenberg) Anastasia Gräfin
Место рожденияWittenberg, , Sachsen, Germany
Дата рождения1287
Дата смертиОколо 1320
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1287
Wittenberg, , Sachsen, Germany
Бракосочетание
Около 1314
Of,Whittenburg,Sachsen,Prussia
Рождение ребёнка
Около 1316
Дочь: Von Holstein-Schauenburg Ingeborg
Отец ребёнка: Von Holstein-Plön Gerhard IV
Смерть
Около 1320
Y, Somme, Picardie, France