von Schwerin-Wittenberg Nikolaus I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Schwerin-Wittenberg Nikolaus I

Место рождения

Schwerin

Дата рождения

Около 1260

Дата смерти

Около 03.02.1323

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1260

Отец: Von Schwerin Günzel III

Мать: Von Mecklenburg Margarethe

Schwerin
Рождение ребёнка
Около 1280

Сын: Graf Von Schwerin-Wittenberg Günzel VI

Мать ребёнка: Gräfin Von Schwerin Elisabeth

Germany
Бракосочетание
1285

Жена: Mirosława Barnimówna

Рождение ребёнка
1287

Дочь: Von Holstein-Ploen Anastasia Gräfin

Мать ребёнка: Mirosława Barnimówna

Wittenberg, , Sachsen, Germany
Смерть
Около 03.02.1323
Schwerin