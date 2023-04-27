von Schwerin-Wittenberg Nikolaus I
Место рожденияSchwerin
Дата рожденияОколо 1260
Дата смертиОколо 03.02.1323
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1260
Schwerin
Рождение ребёнка
Около 1280
Сын: Graf Von Schwerin-Wittenberg Günzel VI
Мать ребёнка: Gräfin Von Schwerin Elisabeth
Germany
Бракосочетание
1285
Жена: Mirosława Barnimówna
Рождение ребёнка
1287
Дочь: Von Holstein-Ploen Anastasia Gräfin
Мать ребёнка: Mirosława Barnimówna
Wittenberg, , Sachsen, Germany
Смерть
Около 03.02.1323
Schwerin