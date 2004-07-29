Горынцева (Петровская) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1922
Дата смерти29.07.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1948
Дочь: Мишнева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Горынцев Яков Ананьевич
д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1951
Сын: Горынцев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Горынцев Яков Ананьевич
д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1954
Дочь: Ангелина Ананьевна
Отец ребёнка: Горынцев Яков Ананьевич
Рождение ребёнка
24.06.1959
Сын: Горынцев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Горынцев Яков Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2004