Горынцева (Петровская) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева (Петровская) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1922

Дата смерти

29.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1948

Дочь: Мишнева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Горынцев Яков Ананьевич

д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1951

Сын: Горынцев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Горынцев Яков Ананьевич

д. Старый Двор, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1954

Дочь: Ангелина Ананьевна

Отец ребёнка: Горынцев Яков Ананьевич

Рождение ребёнка
24.06.1959

Сын: Горынцев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Горынцев Яков Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Яков Ананьевич

Смерть
29.07.2004
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