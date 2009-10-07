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Горынцев Яков Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1920

Дата смерти

07.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1920

Отец: Горынцев Ананий Михайлович

Мать: (Горынцева) Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горынцева (Петровская) Александра Степановна

Рождение ребёнка
12.10.1948

Дочь: Мишнева (Горынцева) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Горынцева (Петровская) Александра Степановна

Рождение ребёнка
18.11.1951

Сын: Горынцев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Горынцева (Петровская) Александра Степановна

Рождение ребёнка
26.08.1954

Дочь: (Горынцева) Ангелина Яковлевна

Мать ребёнка: Горынцева (Петровская) Александра Степановна

Рождение ребёнка
24.06.1959

Сын: Горынцев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Горынцева (Петровская) Александра Степановна

Смерть
07.10.2009

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