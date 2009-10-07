Горынцев Яков Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1920
Дата смерти07.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1948
Дочь: Мишнева (Горынцева) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Горынцева (Петровская) Александра Степановна
Рождение ребёнка
18.11.1951
Сын: Горынцев Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Горынцева (Петровская) Александра Степановна
Рождение ребёнка
26.08.1954
Дочь: (Горынцева) Ангелина Яковлевна
Мать ребёнка: Горынцева (Петровская) Александра Степановна
Рождение ребёнка
24.06.1959
Сын: Горынцев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Горынцева (Петровская) Александра Степановна
Смерть
07.10.2009