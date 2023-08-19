Ивченко (Дьяченко) Стефанида Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Дьяченко) Стефанида Демьяновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

29.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Дьяченко Домиан Степанович

Мать: ?

Бракосочетание
29.01.1914

Муж: Ивченко Павел Данилович

Рождение ребёнка
05.02.1915

Дочь: Агафия Павловна

Отец ребёнка: Ивченко Павел Данилович

Смерть
29.07.1916
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Рождение ребёнка
?.06.1919

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Ивченко Павел Данилович

Похороны
Неизвестно
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