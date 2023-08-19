Ивченко (Дьяченко) Стефанида Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти29.07.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Дьяченко Домиан Степанович
Мать: ?
Бракосочетание
29.01.1914
Рождение ребёнка
05.02.1915
Дочь: Агафия Павловна
Отец ребёнка: Ивченко Павел Данилович
Смерть
29.07.1916
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Рождение ребёнка
?.06.1919
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Ивченко Павел Данилович
Похороны
Неизвестно