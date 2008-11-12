Двинянинова (Степанова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1950
Дата смерти12.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950
Рождение ребёнка
25.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
25.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
12.11.2008