Двинянинова (Степанова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянинова (Степанова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1950

Дата смерти

12.11.2008

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950

Отец: Степанов Владимир Гаврилович

Мать: Степанова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
25.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двинянинов Андрей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
12.11.2008