Степанова (Пестова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.11.1927
Дата смерти20.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927
Награда
23.05.1946
медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945"
Работа или профессия
1946
Место работы: п/я 423 з-д "Сельмаш"
Бракосочетание
22.01.1950
С-во о браке -https://drive.google.com/file/d/1xS_MIAMY-JhQCJXaHrlGUVqKxjG8f-5E/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
07.11.1950
Дочь: Двинянинова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Степанов Владимир Гаврилович
Работа или профессия
27.02.1953
Принята на должность санитарки бесп.отделения. 11.11.1953 уволена с работы, как временно принятая. Место работы: Кировская психоневрологическая больница
Работа или профессия
25.11.1953
Принята подсобной в деревообробатывающий цех. 01.01.1954 переведена в деревообделочном цехе учеником сборщицы. 01.02.1954 переведена сборщиком того же цеха. 01.07.1957 уволена по ст 44а кзот Место р... Показать все
Работа или профессия
08.07.1957
Принята на должность прессовщицы 4 разряда в цех ширпотреба. 01.06.1958 присвоен 5 разр прессовщицы. 03.05.1960 в цехе товаров широкого потребления прессовщица 3 разряда по новой тарифной сетке. 18.04... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1960
Сын: Степанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Степанов Владимир Гаврилович
Св-во о рождении - https://drive.google.com/file/d/1eHMQAxOskBka8x1LEc_GSftqpkGcGZhu/view?usp=drive_link
Работа или профессия
21.04.1962
Принята в качестве грузчика хлеба. 01.06.1962 переведена укладчиком хлеба. 17.07.1962 уволена по личному желанию. Место работы: Хлебозавод №5
Работа или профессия
18.07.1962
Принята в цех 8 маляром отдел. 24.12.1963 установлен 3 разр столяра. 13.10.1965 уволена с завода по личному желанию. 25.10.1965 принята в литейный цех учеником обрубщика литья. 02.11.1965 уволена с за... Показать все
Работа или профессия
09.10.1965
Принята учеником станочника деревообрабатывающего цеха. 12.01.1966 уволен по ст 46 КЗОТ. Место работы: З-д "Красный инструментальщик"
Работа или профессия
12.01.1966
Принята на должность ученика маляра в слесарно-сборочный цех. 01.07.1966 маляр 1 разряда слесарно-сборочного цеха. 01.02.1967 переведена маляром 1 разр работающий с нитрокрасками и нитролаками в антик... Показать все
Работа или профессия
02.11.1983
принята на работу корнечисткой. 01.07.1984 уволена по собственному желанию. 11.10.1984 камбинат питания №12 принята временно в качестве уборщицы зала в кафе "Спутник". 01.05.1985 уволена по ст 31 КЗОТ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
ул.Макаренко 2 -21
Смерть
20.02.2007
Причина смерти: хр.сердечная недостаточность Захоронена на Бахтинском кладбище Справка о смерти - https://drive.google.com/file/d/1Ly_ibLM6L7NPKtdGM-h-j5BQxQyq7ryK/view?usp=drive_link Свидетельство... Показать все