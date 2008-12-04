Двинянинов Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1950
Дата смерти04.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Двинянинова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
25.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Двинянинова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.2008