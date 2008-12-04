Двинянинов Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянинов Андрей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1950

Дата смерти

04.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двинянинова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
25.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Двинянинова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двинянинова Татьяна Владимировна

Смерть
04.12.2008
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