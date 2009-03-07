Казарина (Чашкина) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.08.1925
Дата смерти07.03.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1925
Отец: Чашкин Иван Иванович
Мать: Чашкина ? ?
Рождение ребёнка
19.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казарин Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1957
Сын: Казарин Иван Александрович
Отец ребёнка: Казарин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2009