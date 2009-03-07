Казарина (Чашкина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казарина (Чашкина) Галина Ивановна

Место рождения

Козлово, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.08.1925

Дата смерти

07.03.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1925

Отец: Чашкин Иван Иванович

Мать: Чашкина ? ?

Козлово, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казарин Александр Иванович

Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.05.1957

Сын: Казарин Иван Александрович

Отец ребёнка: Казарин Александр Иванович

Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казарин Александр Иванович

Смерть
07.03.2009
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
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