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Чуднова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1894 ст.

Сын: Чуднов Алексей Исаевич

Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов

Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область
По всей вероятности родился в феврале 1894 года (имя Алексей давали при крещении в феврале года. Записи в метрической книге 1894 года за январь - март утрачены.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Исаевна

Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Исаевна

Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Исаевна

Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Исаевна

Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Исаевна

Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуднов Исакий (Исай) Максимов

Место жительства
Неизвестно
Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1910 ст.
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