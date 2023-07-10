Чуднова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов
По всей вероятности родился в феврале 1894 года (имя Алексей давали при крещении в феврале года. Записи в метрической книге 1894 года за январь - март утрачены.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Исаевна
Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Исаевна
Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Исаевна
Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Исаевна
Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Исаевна
Отец ребёнка: Чуднов Исакий (Исай) Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1910 ст.