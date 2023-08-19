Чуднов Исакий (Исай) Максимов
Место рождения
Дата рождения28.05.1856 ст.
Дата смерти23.05.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1856 ст.
Запись № 60 от 28 мая 1856 года в метрической книге Михайло-Архангельской церкви с. Михайловского Богородицкого уезда Тульской губернии: о рождении сына Исакия у крестьянина с. Михайловского Максима Г... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1894 ст.
Мать ребёнка: Чуднова Наталья
По всей вероятности родился в феврале 1894 года (имя Алексей давали при крещении в феврале года. Записи в метрической книге 1894 года за январь - март утрачены.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Исаевна
Мать ребёнка: Чуднова Наталья
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Исаевна
Мать ребёнка: Чуднова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Исаевна
Мать ребёнка: Чуднова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Исаевна
Мать ребёнка: Чуднова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Исаевна
Мать ребёнка: Чуднова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуднова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.05.1917 ст.
Причина смерти: от старости | Запись № 20 от 23 мая 1917 года: Умер села Михайловского крестьянин Исайя Максимов Чуднов, 60 лет, от старости. погребен 25 мая 1917 года с причтом на приходском кладбищ... Показать все