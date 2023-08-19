Чуднов Исакий (Исай) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуднов Исакий (Исай) Максимов

Место рождения

Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.05.1856 ст.

Дата смерти

23.05.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1856 ст.

Отец: Чуднов Максим Григорьев

Мать: Чуднова Анастасия Алексеева

Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Запись № 60 от 28 мая 1856 года в метрической книге Михайло-Архангельской церкви с. Михайловского Богородицкого уезда Тульской губернии: о рождении сына Исакия у крестьянина с. Михайловского Максима Г... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1894 ст.

Сын: Чуднов Алексей Исаевич

Мать ребёнка: Чуднова Наталья

Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область
По всей вероятности родился в феврале 1894 года (имя Алексей давали при крещении в феврале года. Записи в метрической книге 1894 года за январь - март утрачены.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Исаевна

Мать ребёнка: Чуднова Наталья

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Исаевна

Мать ребёнка: Чуднова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Исаевна

Мать ребёнка: Чуднова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Исаевна

Мать ребёнка: Чуднова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Исаевна

Мать ребёнка: Чуднова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуднова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
23.05.1917 ст.
Крючок, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от старости | Запись № 20 от 23 мая 1917 года: Умер села Михайловского крестьянин Исайя Максимов Чуднов, 60 лет, от старости. погребен 25 мая 1917 года с причтом на приходском кладбищ... Показать все
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