(Филиппова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филиппова) Авдотья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Филипповъ Лашевъ Дементий

Мать: Филиппова Ненила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хлескинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлескинъ Иванъ

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