(Филиппова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Филипповъ Лашевъ Дементий
Мать: Филиппова Ненила
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Хлескинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Хлескинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлескинъ Иванъ