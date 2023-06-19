Филиппова Ненила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Ненила

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Меркулъ

Мать: Акулина Максимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Филипповъ Иванъ

Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипповъ Лашевъ Дементий