Филиппова Ненила
Место рождения
Дата рождения1740
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Меркулъ
Мать: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Филипповъ Иванъ
Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Филипповъ Лашевъ Дементий
Бракосочетание
Неизвестно