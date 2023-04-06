Меркулъ
Место рождения
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Никита
Мать: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Филиппова Ненила
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филиппъ
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Попова Агрофена
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Акулина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Максимова