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Меркулъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Никита

Мать: Ирина Андреева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Филиппова Ненила

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Филиппъ

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Попова Агрофена

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Максимова

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