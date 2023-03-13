Никита
Место рожденияПокровское
Дата рождения1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Леонтий Тимофеевъ
Мать: не указана
Покровское
Рождение ребёнка
1723
Сын: Меркулъ
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кондратей
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1734
Сын: Трусовъ Прокофий
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреева