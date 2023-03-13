Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита

Никита

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Место рождения

Покровское

Дата рождения

1700

Пол

Мужской

Отец

1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Леонтий Тимофеевъ

Мать: не указана

Покровское
Рождение ребёнка
1723

Сын: Меркулъ

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кондратей

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Трусовъ Прокофий

Мать ребёнка: Ирина Андреева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Андреева

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