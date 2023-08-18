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Покрышкина Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Покрышкин Ларион (Илларион) Иванов

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Давыдов

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Иван Давыдов

Работа или профессия
Неизвестно
пономарская жена
Место жительства
Неизвестно
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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