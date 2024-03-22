Покрышкин Иван Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1720
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Покрышкин Ларион (Илларион) Иванов
Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия Васильева
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1720