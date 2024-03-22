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Покрышкин Иван Давыдов

Место рождения

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1720

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Покрышкин Давыд Климонтов

Мать: Покрышкина Агафья Кириллова

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Покрышкин Ларион (Илларион) Иванов

Мать ребёнка: Покрышкина Евдокия Васильева

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1720
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