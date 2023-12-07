Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Боев Сергей Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
13.09.1883
Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович
Рождение ребёнка
10.09.1884
Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1885
Сын: Пыков Николай Герасимович
Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1890
Сын: Пыков Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович
Рождение ребёнка
22.07.1899
Дочь: Анна Герасимовна18.08.1894
Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Герасимовна18.08.1894
Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович
Смерть
Неизвестно