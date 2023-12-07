Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Боев Сергей Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Пыков Герасим Александрович

Рождение ребёнка
13.09.1883

Сын: Пыков Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1884

Сын: Пыков Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1885

Сын: Пыков Николай Герасимович

Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1890

Сын: Пыков Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1899

Дочь: Анна Герасимовна18.08.1894

Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Герасимовна18.08.1894

Отец ребёнка: Пыков Герасим Александрович

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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