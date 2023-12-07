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Пыков Герасим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыкова) Наталия Герасимовна18.08.1894

Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
08.11.1882

Жена: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна

Бракосочетание
15.11.1882

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1883

Сын: Пыков Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.09.1884

Сын: Пыков Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.11.1885

Сын: Пыков Николай Герасимович

Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна

Рождение ребёнка
06.03.1890

Сын: Пыков Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
22.07.1899

Дочь: (Пыкова) Анна Герасимовна18.08.1894

Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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