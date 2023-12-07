Пыков Герасим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пыкова) Наталия Герасимовна18.08.1894
Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна
Бракосочетание
08.11.1882
Бракосочетание
15.11.1882
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1883
Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна
Рождение ребёнка
10.09.1884
Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна
Рождение ребёнка
30.11.1885
Сын: Пыков Николай Герасимович
Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна
Рождение ребёнка
06.03.1890
Сын: Пыков Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна
Рождение ребёнка
22.07.1899
Дочь: (Пыкова) Анна Герасимовна18.08.1894
Мать ребёнка: Пыкова (Боева) Ефросинья Сергеевна
Смерть
Неизвестно