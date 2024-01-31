Разухабова Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разухабова Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1934

Дата смерти

28.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1934

Отец: Байков Михаил

Мать: Байкова Татьяна

Рождение ребёнка
20.03.1966

Дочь: Ковалева Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Разухабов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
03.04.1968

Дочь: Козлова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Разухабов Михаил Андреевич

Смерть
28.04.1977
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