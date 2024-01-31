Разухабова Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1934
Дата смерти28.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1934
Отец: Байков Михаил
Мать: Байкова Татьяна
Рождение ребёнка
20.03.1966
Дочь: Ковалева Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Разухабов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
03.04.1968
Дочь: Козлова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Разухабов Михаил Андреевич
Смерть
28.04.1977