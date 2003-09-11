Ковалева (Разухабова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Разухабова) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1966

Дата смерти

11.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1966

Отец: Разухабов Михаил Андреевич

Мать: Разухабова Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
21.01.1985

Дочь: Ковалева Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Ковалев Вячеслав Максимович

Рождение ребёнка
04.04.1987

Дочь: Ковалева Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Ковалев Вячеслав Максимович

Рождение ребёнка
09.04.1994

Сын: Ковалев Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Ковалев Вячеслав Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Вячеслав Максимович

Смерть
11.09.2003
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