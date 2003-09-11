Ковалева (Разухабова) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1966
Дата смерти11.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1966
Рождение ребёнка
21.01.1985
Дочь: Ковалева Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Ковалев Вячеслав Максимович
Рождение ребёнка
04.04.1987
Дочь: Ковалева Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Ковалев Вячеслав Максимович
Рождение ребёнка
09.04.1994
Сын: Ковалев Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Ковалев Вячеслав Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2003