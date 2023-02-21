Гошно Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Анна Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гошно Василь Трофимов

Отец ребёнка: Гошно Трофим Мартинов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прося Мартинова

Отец ребёнка: Гошно Трофим Мартинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Трофим Мартинов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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