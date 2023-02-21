Гошно Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Гошно Трофим Мартинов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прося Мартинова
Отец ребёнка: Гошно Трофим Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно