Гошно Трофим Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Трофим Мартинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Гошно Мартин Петров

Мать: Гошно Мария Васильева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гошно Василь Трофимов

Мать ребёнка: Гошно Анна Карпова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прося Мартинова

Мать ребёнка: Гошно Анна Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гошно Анна Карпова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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