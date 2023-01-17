Гошно Трофим Мартинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Гошно Мартин Петров
Мать: Гошно Мария Васильева
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Гошно Анна Карпова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прося Мартинова
Мать ребёнка: Гошно Анна Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гошно Анна Карпова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно