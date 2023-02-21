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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Четвериков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Четвериков ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кареева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Четвериков ?

Рождение ребёнка
08.01.1858

Сын: Четвериков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Четвериков ?

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