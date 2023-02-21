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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Четвериков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Четвериков ?
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кареева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Четвериков ?
Рождение ребёнка
08.01.1858
Сын: Четвериков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Четвериков ?