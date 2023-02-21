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Кареева (Четверикова) Екатерина Ивановна
Кареева (Четверикова) Екатерина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Дата смерти
1918
Пол
Женский
Отец
Четвериков ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Четвериков ?
Мать:
?
Смерть
1918
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