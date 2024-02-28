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Сметанин Матвей Афанасьевич

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1902

Сын: Сметанин Семён Матвеевич

Мать ребёнка: Сметанина Евдокия Петровна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1902

Сын: Сметанин Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Сметанина Евдокия Петровна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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