Сметанина (Никитина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина (Никитина) Евдокия Петровна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1875

Отец: Никитин Пётр Тихонович

Мать: Никитина Анна Степановна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.10.1891

Муж: Сметанин Матвей Афанасьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1902

Сын: Сметанин Семён Матвеевич

Отец ребёнка: Сметанин Матвей Афанасьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1902

Сын: Сметанин Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Сметанин Матвей Афанасьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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