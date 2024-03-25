Сметанина (Никитина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения30.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1875
Отец: Никитин Пётр Тихонович
Мать: Никитина Анна Степановна
Бракосочетание
06.10.1891
Рождение ребёнка
19.07.1902
Отец ребёнка: Сметанин Матвей Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.07.1902
Отец ребёнка: Сметанин Матвей Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно