Федорова (Комарова) Аксиния Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Комарова) Аксиния Аристарховна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1838 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Комаров Аристарх Васильевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.06.1899 ст.

Муж: Федоров Сергей Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: Красноярские мещане Петр Иванович Федоров, Николай Иванович Носков, Михаил Павлович Вилявин, Яков Васильевич Комаров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-28 файл 9 номер 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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