Федоров Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Сергей Николаевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.06.1899 ст.

Жена: Федорова Аксиния Аристарховна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: Красноярские мещане Петр Иванович Федоров, Николай Иванович Носков, Михаил Павлович Вилявин, Яков Васильевич Комаров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-28 файл 9 номер 1... Показать все
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