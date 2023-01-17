Федоров Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1899 ст.
Поручители: Красноярские мещане Петр Иванович Федоров, Николай Иванович Носков, Михаил Павлович Вилявин, Яков Васильевич Комаров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-28 файл 9 номер 1... Показать все