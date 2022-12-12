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Комаров Аристарх Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

03.11.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Метрические записи о Комаровых в Красном Яру есть с начала 1800 годов Точное имя Аристарха неизвестно. В метрических записях о рождении внуков у детей разные отчества: Аристархов, Калистратов, Евстра... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Федорова Агриппина Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Комаров Иван Аристархович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Дочь: Вилявина Александра Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Федорова Аксиния Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Шведова Екатерина Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
03.11.1903 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от крупозной пневмонии в возрасте 65 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-43 файл 14 номер 19
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