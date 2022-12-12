Комаров Аристарх Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смерти03.11.1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Метрические записи о Комаровых в Красном Яру есть с начала 1800 годов Точное имя Аристарха неизвестно. В метрических записях о рождении внуков у детей разные отчества: Аристархов, Калистратов, Евстра... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Федорова Агриппина Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Комаров Иван Аристархович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Дочь: Вилявина Александра Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Федорова Аксиния Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Шведова Екатерина Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.11.1903 ст.
Умер от крупозной пневмонии в возрасте 65 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-43 файл 14 номер 19