Hein Christian
Место рожденияBessarabia, Romania
Дата рождения1864
Дата смерти25.08.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Hein Georg Heinrich
Мать: Hein Christena Katherina
Bessarabia, Romania
Бракосочетание
Около 1885
Жена: Hein Friederika
Bessarabia, Russia
Рождение ребёнка
04.08.1888
Сын: Hein Johannes
Мать ребёнка: Hein Friederika
Рождение ребёнка
16.12.1889
Сын: Hein Christian
Мать ребёнка: Hein Friederika
Bessarabia, Russia
Рождение ребёнка
19.12.1891
Сын: Hein Gottlieb
Мать ребёнка: Hein Friederika
Рождение ребёнка
02.01.1894
Дочь: Regina
Мать ребёнка: Hein Friederika
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Christina
Мать ребёнка: Hein Friederika
Рождение ребёнка
03.02.1900
Дочь: Weippert Pauline
Мать ребёнка: Hein Friederika
Orenberg, Russia
Рождение ребёнка
06.11.1901
Сын: Hein Jakkob
Мать ребёнка: Hein Friederika
Рождение ребёнка
05.05.1904
Дочь: Friederika
Мать ребёнка: Hein Friederika
Рождение ребёнка
30.03.1906
Сын: Hein Daniel
Мать ребёнка: Hein Friederika
Рождение ребёнка
15.08.1908
Дочь: Emma
Мать ребёнка: Hein Friederika
Рождение ребёнка
05.06.1912
Сын: Hein Benjamin
Мать ребёнка: Hein Friederika
Смерть
25.08.1933
Fuerstenfeld I, Bessarabia, Romania
Причина смерти: DEAT