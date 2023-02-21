Hein Christian — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hein Christian

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Место рождения

Bessarabia, Romania

Дата рождения

1864

Дата смерти

25.08.1933

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

1865 г.р.

Дети

1888 г.р.
1889 г.р.
1891 г.р.
1894 г.р.
1898 г.р.
1900 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Hein Georg Heinrich

Мать: Hein Christena Katherina

Bessarabia, Romania
Бракосочетание
Около 1885

Жена: Hein Friederika

Bessarabia, Russia
Рождение ребёнка
04.08.1888

Сын: Hein Johannes

Мать ребёнка: Hein Friederika

Бородино, Одеська область
Рождение ребёнка
16.12.1889

Сын: Hein Christian

Мать ребёнка: Hein Friederika

Bessarabia, Russia
Рождение ребёнка
19.12.1891

Сын: Hein Gottlieb

Мать ребёнка: Hein Friederika

Бородино, Одеська область
Рождение ребёнка
02.01.1894

Дочь: Regina

Мать ребёнка: Hein Friederika

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Christina

Мать ребёнка: Hein Friederika

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Weippert Pauline

Мать ребёнка: Hein Friederika

Orenberg, Russia
Рождение ребёнка
06.11.1901

Сын: Hein Jakkob

Мать ребёнка: Hein Friederika

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1904

Дочь: Friederika

Мать ребёнка: Hein Friederika

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Hein Daniel

Мать ребёнка: Hein Friederika

Бородино, Одеська область
Рождение ребёнка
15.08.1908

Дочь: Emma

Мать ребёнка: Hein Friederika

Бородино, Одеська область
Рождение ребёнка
05.06.1912

Сын: Hein Benjamin

Мать ребёнка: Hein Friederika

Бородино, Одеська область
Смерть
25.08.1933
Fuerstenfeld I, Bessarabia, Romania
Причина смерти: DEAT
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