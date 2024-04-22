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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
341Бородино (Сак), нем. кол.при рч. Саке.98—149812806Церковь лютеранская. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
154. Бородино, колония немцев, при речке Саке, дворов 151, жителей 2903, лютеранский молитвенный дом, школа, почтовая станция, лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17519Бородіноселище міського типуцентр селищної радир-н Тарутинськийселищна рада Бородінська