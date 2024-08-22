Глухов Матвей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Черезова Агрипина Матвеевна
Мать ребёнка: Глухова Дарья Лукьяновна
Державино, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1895
Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан