Глухов Матвей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Матвей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Черезова Агрипина Матвеевна

Мать ребёнка: Глухова Дарья Лукьяновна

Державино, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1895
Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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