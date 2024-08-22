Глухова Дарья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Черезова Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Глухов Матвей Ефимович
Державино, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1905
Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан