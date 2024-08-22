Глухова Дарья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова Дарья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Черезова Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Глухов Матвей Ефимович

Державино, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1905
Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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