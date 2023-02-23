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Назарова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
08.11.1876

Муж: Назаров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
14.10.1882

Сын: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1894

Сын: Назаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Петр Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
После 1917
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
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