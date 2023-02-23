Назарова Прасковья Васильевна
Место рожденияСело Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
08.11.1876
Рождение ребёнка
14.10.1882
Сын: Назаров Пмв , Вов Павел Иванович
Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1894
Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
После 1917
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния