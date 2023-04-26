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Итунина Ксения Назарова

Место рождения

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Назаров Иван Николаевич

Мать: Назарова Прасковья Васильевна

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
23.01.1917

Муж: Итунин Семен Федорович

Рождение ребёнка
24.12.1917

Сын: Итунин Вов Петр Семенович

Отец ребёнка: Итунин Семен Федорович

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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