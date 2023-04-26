Итунина Ксения Назарова
Место рожденияСело Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
23.01.1917
Рождение ребёнка
24.12.1917
Сын: Итунин Вов Петр Семенович
Отец ребёнка: Итунин Семен Федорович
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно