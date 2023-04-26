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Назаров Петр Иванович

Место рождения

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Иван Николаевич

Мать: Назарова Прасковья Васильевна

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Назаров Павел Иванович

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1909

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Назаров Иван Петрович

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Назаров Вов Василий Петрович

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Назаров Серафим Петрович

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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