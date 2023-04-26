Назаров Петр Иванович
Место рожденияСело Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1907
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1909
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1919
Сын: Назаров Вов Василий Петрович
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Назарова Екатерина Матвеевна
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно