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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Назаров Вов Василий Петрович

Отец ребёнка: Назаров Петр Иванович

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Назаров Серафим Петрович

Отец ребёнка: Назаров Петр Иванович

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Назаров Петр Иванович

Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
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