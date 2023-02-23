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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Назаров Вов Василий Петрович
Отец ребёнка: Назаров Петр Иванович
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Назаров Петр Иванович
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Назаров Петр Иванович
Село Заречное-Свищево , Нестеровская волость , Елатомский уезд , Тамбовская губерния