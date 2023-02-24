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Назаров Иван Иванович

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Место рождения

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Иван Николаевич

Мать: Назарова Прасковья Васильевна

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Назаров Вов (призван Из Астраханской Обл Григорий Иванович

Мать ребёнка: ?

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Назаров Вов Петр Иванович

Мать ребёнка: ?

Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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