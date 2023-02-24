Назаров Иван Иванович
Место рожденияСело Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Назаров Вов (призван Из Астраханской Обл Григорий Иванович
Мать ребёнка: ?
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Назаров Вов Петр Иванович
Мать ребёнка: ?
Село Заречное - Свищево , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно