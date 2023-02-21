Мерзлякова Ксения Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мерзляков Даниил Андроникович
Отец ребёнка: Мерзляков Андроник Родионович
Рождение ребёнка
25.03.1874
Сын: Мерзляков Гаврила Андроникович
Отец ребёнка: Мерзляков Андроник Родионович
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Параскева Андрониковна
Отец ребёнка: Мерзляков Андроник Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно