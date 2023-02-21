Мерзляков Андроник Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мерзляков Даниил Андроникович
Мать ребёнка: Мерзлякова Ксения Карповна
Рождение ребёнка
25.03.1874
Сын: Мерзляков Гаврила Андроникович
Мать ребёнка: Мерзлякова Ксения Карповна
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Параскева Андрониковна
Мать ребёнка: Мерзлякова Ксения Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно