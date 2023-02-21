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Мерзляков Андроник Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Мерзляков Родион Евдокимович

Мать: Мерзлякова Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Мерзляков Даниил Андроникович

Мать ребёнка: Мерзлякова Ксения Карповна

Рождение ребёнка
25.03.1874

Сын: Мерзляков Гаврила Андроникович

Мать ребёнка: Мерзлякова Ксения Карповна

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Параскева Андрониковна

Мать ребёнка: Мерзлякова Ксения Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Ксения Карповна

Смерть
Неизвестно
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