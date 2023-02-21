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Мерзляков Гаврила Андроникович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1874

Отец: Мерзляков Андроник Родионович

Мать: Мерзлякова Ксения Карповна

Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Калегина Феона Гавриловна

Мать ребёнка: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Якимова Антонина Гавриловна

Мать ребёнка: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мерзлякова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мерзляков Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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