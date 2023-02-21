Мерзляков Гаврила Андроникович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1874
Рождение ребёнка
03.01.1904
Дочь: Калегина Феона Гавриловна
Мать ребёнка: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Якимова Антонина Гавриловна
Мать ребёнка: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мерзлякова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мерзляков Петр Гаврилович
Мать ребёнка: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно